Ajda Pekkan’ın Yeni Adresi Belli Oldu 

Yaptığı işlerle müzik piyasasında fark yaratan ünlü yapımcı Polat Yağcı, sahibi olduğu Poll Production ile büyük bir transfere imza attı. Türkiye’nin dev isimlerini aynı çatı altında toplayan başarılı yapımcı, flaş bir anlaşmayla adından yine söz ettirdi.

Efsane sanatçı, ‘Süperstar ’unvanını yıllardır hakkıyla taşıyan Ajda Pekkan, müzik firmasını değiştirerek Poll Production ailesine katıldı. Polat Yağcı ile el sıkışan süperstar yeni şirketiyle yapacağı projelerle hayranlarını şimdiden heyecanlandırdı.



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