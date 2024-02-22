Ajda Pekkan ve Selda Bağcan Beşiktaş Stadyumu'nda düet yapacak

MagazinSortie'den Olcay Ünal Sert'in haberine göre; Süperstar Ajda Pekkan, 12 Haziran da Beşiktaş Stadyumu'nda gerçekleştirilecek 'Ajda ve Arkadaşları' adlı konserde, sürpriz isimlerle düet yapacak. Kariyerindeki ilk stadyum konseri olması dolayısıyla büyük önem taşıyan konserde Ajda Pekkan çok özel isimleri sahnesinde ağırlayacak.

Aldığımız duyumlara göre bu isimlerden bir tanesi Protest Müziğin Divası Selda Bağcan. İki efsane sanatçı ilk defa aynı sahnede bir araya gelerek düet yapacaklar. Beşiktaş Stadyumunda ki konserde, diğer süpriz isimleri de büyük bir heyecanla ve merakla bekliyoruz

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