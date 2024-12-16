 Ajda Pekkan: Fütürist kafalı bir insanım

MagazinSortie'den Olcay Ünal Sert'in haberine göre; Ajda Pekkan, 14 Aralık Cumartesi gecesi İstanbul Kongre Merkezi Harbiye Salonu'nda muhteşem bir konser verdi. Süperstar sahnede zaman zaman ilginç açıklamalar yaptı.



Burcu Sedef'in tasarladığı siyah renk bir kostümle sahneye çıkan efsanevi sanatçı Ajda Pekkan aralıksız olarak 2,5 saat sahnede kaldı. Süperstar konserinde "Ya Sonra", "Bambaşka Biri", "Yakar Geçerim", "Bir Günah Gibi", "Sensiz Yıllarda", "Vitrin", "Hür Doğdum Hür Yaşarım", "Oyalama Beni" gibi unutulmaz hit'lerini seslendirdi. Sanatçı hareketli şarkılarıyla hayranlarını coşturdu.

Ajda Pekkan ayrıca; Cem Adrian'dan "Ben Seni Çok Sevdim", Gülden Karaböcek'ten "Dilek Taşı", Yıldırım Gürses'ten "Affetmem Asla Seni", Müzeyyen Senar ile özdeşleşen güftesi ve bestesi Osman Nihat Akın'a ait; "Bir İhtimal Daha Var" adlı adlı eserleri de seslendirdi.

BENİM DE YOUTUBE PROGRAMI YAPMAYA HAKKIM YOK MU?

Dünden bugüne en sevilen şarkılarını seslendiren Ajda Pekkan zaman zaman hayranlarıyla sahnede sohbet etti. Pekkan, YouTube'da programı yapmak istediğini belirterek "Benim de YouTube programı yapmaya hakkım yok mu?" diyerek dinleyicilere sordu.



Konserinde sinema günlerinden de bahseden Ajda Pekkan, 2025 yılı için "Harika bir yıl olsun. Yaradan en güzel günleri nasib etsin inşallah" dedi.



Anne ve dede tarafının Romanyalı olduğunu söyleyen Ajda Pekkan, "İlk zamanlar tabi Türkçem bozuktu. Gazino günlerinde çok sevgili Zeki Müren ile çalıştık, bana, Türkçeme çok yardımcı oldu. Kendisini sevgi ve saygıyla anıyorum buradan. Tabi sonunda önüme bir fırsat çıktı. Okulda İngilizce okuyorduk, Fransızcanın F'sini bile bilmiyorduk. Ama Philips benimle anlaşma yapmaya gelince tabi ki evet dedim. Bir dünyaya açılmak istiyorsunuz. Tabii ki merak ediyorsunuz, ne oluyor, ne bitiyor.... Yoksa kısır bir döngüye dönüşüyor burada. Bende fütürist kafalı bir insanım. Her zaman da böyle oldum hiç değişmedim. Sizler beni çok seviyorsunuz. Bende sizleri seviyorum." dedi.



Fikret Şenes ve Fecri Ebcioğlu ile çalışmalarından da bahseden Ajda Pekkan, "Herkeste şımarıklık olabiliyor. Bende hiç olmadı, niye olmadı bilmiyorum. Arkadaşımın annesiydi Fikret Şenes, 1970 de Fransızcadan Türkçe sözlerle 'Sensiz Yıllarda'yı yazdı. Ve Philips'ten ilk olarak yayınlandı" diyerek klasikleşen şarkısını seslendirdi. İtalyanca ve Fransızca eserlerde seslendiren Süperstar, bis yaptıktan sonra 5 şarkı daha seslendirerek programını tamamladı. Sanatçı, şarkılarını okurken hayranlarının isteklerini kırmayarak birlikte selfie de çektirdi.

Magazinsortie.com Yayın Yönetmeni Olcay Ünal Sert, konser bitiminde Süperstar Ajda Pekkan'ı kuliste ziyaret etti.

Fütürizm nedir?

Fütürizm, geleceği şekillendirmek ve tahmin etmek amacıyla geliştirilmiş bir düşünce akımını ifade eder. Bu perspektif mevcut trendleri analiz ederek ve gelecekteki potansiyel gelişmeleri öngörerek toplumları, teknolojileri ve kültürleri etkileme amacını taşır.

Fütüristik ne anlama gelir?

Fütüristik kavramı kendi zamanına göre ileriyi görebilen bir akımdır. İlerici-modern çizgileri taşıyan birçok poster tablo ve duvar kağıdı fütüristik izler taşır. Latincede futur, kelimelerinden gelen bu kavram, mimarlıkta ve tasarımda da kullanılan bir terimdir.

Fütüristler, basit anlatımla “gelecek senaryoları üzerine düşünen ve geleceğe dair uzgörülerde (uzgörü: uzak, uzman, uzlaşmacı) bulunan kişiler, gelecekçiler” olarak tanımlanmaktadır.

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