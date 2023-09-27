Ajda Pekkan'dan taşlarla kaplı siyah kostüm

Ajda Pekkan, Sold Out konserlerine devam ediyor.



Yaz boyunca hız kesmeden konserlerine devam eden Ajda Pekkan, önceki akşam Kerkisolfej Organizasyonun düzenlediği konserde İzmir Kültürpark Açıkhava’da sevenleriyle buluştu. Bodrum, Çeşme, İstanbul, Ankara’nın ardından İzmir’de tüm biletleri tüketerek Sold Out yapan Ajda Pekkan, kendisini dinlemeye gelen binlerce seveninin yoğun ilgiden dolayı teşekkür etti.



Sevenlerinin karşısına Burcu Sedef imzalı taşlarla kaplı siyah deri bir kostümle çıkan Süperstar, muhteşem ses performansının yanı sıra harika enerjisiyle de hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Birbirinden sevilen ve dillere pelesenk olmuş şarkılarını sevenleriyle birlikte seslendiren Ajda Pekkan, danslarıyla da büyük alkış aldı. Yaz konserlerine devam edecek olan Süperstar 16 ve 17 Ekim’de Harbiye Açıkhava’da, 3 Kasım’da ise Antalya Açıkhava’da müzikseverlerle buluşacak.

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