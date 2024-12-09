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Ajda Pekkan'dan süper sahne!

Ajda Pekkan'dan süper sahne! İşte detaylar...

Ajda Pekkan'dan süper sahne!

İş Bankası’nın 100. yılı Hizmet Hatıraları töreni iki gece üst üste İzmir’de görkemli anlarla gerçekleşti.

Ajda Pekkan'dan süper sahne!
Törenin en büyük sürprizi ise Ajda Pekkan konseriydi. İş Bankası’nın birbirinden değerli emektarlarının yer aldığı ve toplamda 2500 kişinin katıldığı tören, Ajda Pekkan ile tüm katılımcılar için unutulmaz oldu.

 Ajda Pekkan'dan süper sahne!

Süperstar, izleyenlerin bir an olsun oturmadığı, tüm şarkılara hep bir ağızdan eşlik ettiği efsane repertuvarı ile yine büyüleyiciydi.

 Ajda Pekkan'dan süper sahne!

“Kimler Geldi, Düşünme Hiç, Son Yolcu, Eğlen Güzelim” gibi nostaljik şarkıların yanı sıra, arabesk müziğin unutulmazlarından “Batsın Bu Dünya ve Dilek Taşı" eserlerini de seslendiren zamansız sanatçı izleyenlere tam bir müzik ziyafeti yaşattı.

 Ajda Pekkan'dan süper sahne!

HER DÖNEMİN MODA İKONU!
Geniş repertuvarında yer alan eserlerle kendisini dinleyenleri eğlenceye ve dansa doyuran Ajda Pekkan, sahnesiyle olduğu kadar kostümleriyle de göz alıcıydı.

 Ajda Pekkan'dan süper sahne!

İlk gün giydiği mavi payetli ve göğüs dekolteli, kollarında ve pantolon paçalarında tüy detayları bulunan bir tulum giyen eşsiz sanatçı sahnede ışıl ışıldı.

 Ajda Pekkan'dan süper sahne!

Süperstar İkinci gün ise Burcu Sedef imzalı kostümüyle, beyazlar içinde tüm zarafeti ile moda ikonlarına taş çıkardı. Maksi boy beyaz tül üzerine işlemelerle hareketlendiren elbise, omuz ve bir kolunda kullanılan peluş detaylarıyla nefes kesiciydi.

 Ajda Pekkan'dan süper sahne!

Ajda Pekkan iki gece üst üste verdiği konser serisiyle hem sahne enerjisi hem de dillere destan güzelliği ile süperstarlığının hakkını bir kez daha verdi.

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
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