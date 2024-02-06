Ajda Pekkan'dan Serhat Mardin'e destek

Serhat Mardin, önceki gün menajeri Özlem Selanik ile Nişantaşı'nda görüntülendi.



Yoğun iş temposundan fırsat bulan şarkıcı, bir ayakkabı mağazasına girdi.



2024'e hızlı bir giriş yapan ve senenin ilk günlerinde yeni şarkısı 'Sebebi Sensin'i dinleyicilerine sunan Mardin, "Eserim ve yeni yıl uğurlu geldi. Çalışma tempom yoğun ama bundan büyük keyif alıyorum" dedi.

Süperstar Ajda Pekkan, geçtiğimiz günlerde Mardin'i sosyal medya hesabından hem takibe aldı hem de sayfasında paylaşarak destek verdi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.