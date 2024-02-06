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Ajda Pekkan'dan Serhat Mardin'e destek

Ajda Pekkan'dan Serhat Mardin'e destek. İşte detaylar...

Ajda Pekkan'dan Serhat Mardin'e destek

Serhat Mardin, önceki gün menajeri Özlem Selanik ile Nişantaşı'nda görüntülendi.

Ajda Pekkan'dan Serhat Mardin'e destek
Yoğun iş temposundan fırsat bulan şarkıcı, bir ayakkabı mağazasına girdi.

Ajda Pekkan'dan Serhat Mardin'e destek
2024'e hızlı bir giriş yapan ve senenin ilk günlerinde yeni şarkısı 'Sebebi Sensin'i dinleyicilerine sunan Mardin, "Eserim ve yeni yıl uğurlu geldi. Çalışma tempom yoğun ama bundan büyük keyif alıyorum" dedi.

Ajda Pekkan'dan Serhat Mardin'e destek

Süperstar Ajda Pekkan, geçtiğimiz günlerde Mardin'i sosyal medya hesabından hem takibe aldı hem de sayfasında paylaşarak destek verdi.

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