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Ajda Pekkan’dan muhteşem şov!

Poll Production by Polat Yağcı organizasyonu ve Demirören Medya Grubu medya sponsorluğunda gerçekleşen Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri önceki akşam Süperstar Ajda Pekkan’ın sahnesiyle parladı.

Ajda Pekkan’dan muhteşem şov!

Ajda Pekkan’ın yoğun istek üzerine beşinci kez sahne aldığı Kuruçeşme Açıkhava, kapasitesinin üstünde ağırladığı müzikseverle hınca hınç doldu. Ünlü modacı Burcu Sedef imzalı kostümüyle sahneye adım atan Pekkan, zebra şıklığıyla göz kamaştırdı.

Ajda Pekkan’dan muhteşem şov!

İkonik tarzı ve şarkıları ile yıkıp geçtiği ve büyük şova imza attığı konserinde enerjisiyle bir kez daha kendisine hayran bıraktı. Ünlü sanatçı, müzik şölenine zaman zaman sevenleriyle sohbet etmek için ara verdi. 70’li yıllardan beri Süperstar ünvanını hakkıyla taşıyan Ajda Pekkan “Her konserde aynı heyecanı duymak nasıl bir şey bilmiyorum. Sahne denildiği zaman farklı bir hale dönüşüyorum ve dönüşülmesi gerektiğini de düşünüyorum. Ben de size bu güzel duyguları yaşatabiliyorsam ne mutlu bana…” sözlerine yer verdi. Milyonlara ezberlettiği şarkılarını Kuruçeşme Açıkhava’yı dolduran sevenleriyle söyleyen ünlü sanatçı, konseri boyunca zamana meydan okuyan klasikleriyle mest etti.

Ajda Pekkan’dan muhteşem şov!

AJDA PEKKAN’A DOYAMADILAR

Süperstarın geniş repertuarıyla büyülediği gecenin sonunda sevenleri salonu terk etmedi. Alkışların kesilmemesi üzerine sahneye geri dönen Ajda Pekkan, 3 şarkı daha seslendirerek tam 2,5 saat sahnede kaldı.

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