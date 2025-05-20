 Ajda Pekkan'dan konser sonrası midye ve kokoreç ziyafeti

Ajda Pekkan'a hazırladığı kostümlerle dikkat çeken, ardından Bülent Ersoy'dan Demet Akalın'a, Muazzez Ersoy'dan Ebru Yaşar'a, cemiyet yaşamının ünlü isimlerinden Nevbahar Koç'a kadar pek çok kişiyi giydiren modacı Burcu Sedef, hafta sonu Banu Noyan'ın konuğu oldu. Banu Noyan'la En Moda, her pazar 360 TV ekranlarında.



Arnavutköy'deki showroom unda gerçekleşen çekimlerde Burcu Sedef, Ajda Pekkan'la ilgili çok özel detayları paylaştı.

Burcu Sedef, "Ajda Pekkan'ın farklı bir yeri vardır bende, ondan çok şey öğrendim. 3 yıldır sadece benimle çalıştı, yeri geldi haftanın 3 günü konserleri oldu. Ajda Pekkan hayatımın yüzde 80'ini alıyor. Konser sonraları kokoreç, midye tava çok sever.

Biz arabayı Ortaköy'de yol kenarına çekeriz, arabaya söyleriz, yeriz keyifli bir şekilde. Az öz de değil, fazla fazla yiyoruz. Aslında çok sağlıklı besleniyor, zannedersem konserdeki adrenali yenebilmek adına, bugün istediğim her şeyi yapıyorum modunda olabilir" dedi

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