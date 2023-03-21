Ajda Pekkan'dan Flaş Dava

Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre; İlk olarak şarkıcı Kenan Doğulu’nun başlattığı, ardından Serdar Ortaç’ın da devamını getirdiği eserlerin izinsiz şekilde dijital mecralarda kullanım mücadelesine Ajda Pekkan, Edip Akbayram, Kubat, Hüseyin Turan, Nalan ve Münir Nurettin Selçuk’un oğlu Selim Selçuk da katıldı.

Hak sahibi oldukları eserlerin izinsiz ve hukuka aykırı şekilde dijital mecralarda kullanıldığını iddia eden Ajda Pekkan, Edip Akbayram, Kubat, Hüseyin Turan, Nalan ve Selim Selçuk, avukatları Levent Polat ve Ergin Akçay aracılığıyla mahkemenin yolunu tuttu. Ünlü sanatçılar, ayrı ayrı açtıkları davada eserlerinin dijital mecralarda izinsiz şekilde kullanılmasının durdurulmasını ve haksız tecavüzün önlenmesini istedi.

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