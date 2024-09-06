 Ajda Pekkan'dan eğitime destek!

Güçlü sesi ve yorumuyla gönüllere taht kuran süperstar Ajda Pekkan, dün akşam KerkiSolfej'in düzenlediği konserler kapsamında Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda muhteşem bir performans sergiledi.

Kral Pop Radyo medya sponsorluğundaki gecede, geçmisten günümüze hafızalara kazınan şarkılarını binlerce kişilik hayranıyla söyleyen süperstar, dur durak bilmeden sergilediği sahne şovuyla da beğenileri topladı.

Konserinin başında anlamlı bir projeye destek olan sanatçı, canlı yayın aracılığıyla Türk Egitim Vakfı (TEV)'in depremzede çocukların eğitimi için gerçekleşen yardım projesini sahneden duyurarak dinleyicisinden destek rica edip eğitim seferberliği başlattı. Yaz boyunca sanatçının konserlerine danslarıyla renk katan Kolombiyalı ve Ukraynalı dansçılar Harbiye Açıkhava'ya özel dans şovlarıyla da Pekkan'a sahnede eşlik ettiler.

Günler öncesinden biletlerin tükendiği konserinde Burcu Sedef imzalı ışıl ışıl iki farklı kıyafetiyle sahnede yıldız gibi parlayan sanatçı göz kamaştırdı. Bu yaz da yerinde durmayıp konserden konsere koşan sanatçı Harbiye'nin güzel atmosferinde hayranlarıyla buluşmanın mutluluğunu yaşadı.

Güzel şarkılarının yanı sıra bitmeyen enerjisiyle de kendine hayran bırakan sanatçı açıkhavadaki performansıyla harikalar yarattı. Konserinin kapanışını hareketli şarkılarla yapan Pekkan, alkışlarla sahneden indi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.