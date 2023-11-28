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Ajda Pekkan’dan Ankara çıkarması

Süperstar Ajda Pekkan yaz dönemi yoğun geçen konser maratonuna hız kesmeden devam ediyor.

Ajda Pekkan’dan Ankara çıkarması

KerkiSolfej’in gerçekleştirdiği konserler kapsamında sanatçı Ankaralı sevenleriyle buluşacak. 22 Aralık Cuma Ankara ATO Congresium’da sahne alacak olan Pekkan, yoğun ilgi üzerine 23 Aralık Cumartesi akşamı da konser verecek. Pekkan hayranları en sevilen şarkılarına hep bir ağızdan eşlik edecek.

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