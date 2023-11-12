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Ajda Pekkan'dan 45 yıl sonra bir ilk

Ajda Pekkan'dan 45 yıl sonra bir ilk

Ajda Pekkan'dan 45 yıl sonra bir ilk

Ajda Pekkan, Akdeniz'de, Antalya’dan sonra ikinci rotası Adana oldu. Kerkisolfej Organizasyonun düzenlediği etkinlikte Adana Çukurova Üniversitesi Anfi Tiyatro’da sahne alan Ajda Pekkan, 45 yıl aradan sonra Adanalı sevenleriyle buluşmanın mutluluğunu yaşadı.

 Ajda Pekkan'dan 45 yıl sonra bir ilk

Haftalar öncesinde tüm biletlerin tükendiği konserde mahşeri kalabalığın karşısına Burcu Sedef imzalı beyaz bir kıyafet ile çıkan Süperstar, için dakikalarca “Beyaz Melek Hoşgeldin” tezahüratları yapıldı.

 Ajda Pekkan'dan 45 yıl sonra bir ilk

Eşsiz sahne performansı, muhteşem enerjisi ve büyüleyici yorumuyla söylediği şarkılarla kendisini dinlemeye gelen binlerce sevenine unutulmaz bir akşam yaşatan Süperstar, iki buçuk saat kaldığı sahnede dinleyicilerin yoğun isteği üzerine iki kez bis yaparak bir kez daha gönülleri fethetti.

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