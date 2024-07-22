Sokak hayvanları ile ilgili yapılmak istenen yeni düzenlemeler, hayvanseverlerin tepkisini çekmeye devam ediyor.

Magazinsortie.com'dan Gazeteci Olcay Ünal Sert'e çok üzgün olduğunu belirten Pekkan; "Kaç gündür kendimle mücadele ediyorum, ruhum mahfoldu, perişan oldu, ne acıklı bir durum. Provakasyon için bilhassa eski olmuş bazı olayları paylaşıyorlar sosyal medyada. Troller de bunları köpürtüyor.. Hayvanlara, bu kadar eziyet olur mu? Hepsi can bunların. Çok acı, canım acıyor, uyutmaya halk tepki gösterince hayvanlara eziyet ederek öldürmek isteyen bir güruh ortaya çıktı, videolardan görüyoruz 'Joe gidiyor' diyerek uyguladıkları vahşeti.

Bir akıl tutulması yaşanıyor güzel ülkemde. Oysa biz kedilerle, köpeklerle büyüdük. Onlarla empati yaptık. Şimdi mi akıllarına geliyor bu hayvanların kötü olduğu?. Bizleri zelzeleden kim kurtaracaktı, onlar kurtardılar!...

Bu yaşanan olaylar bizleri yaşarken öldürüyor, hiçbir hayvan kendisini rahatsız etmedikçe saldırmıyor... Popülasyon arttı diyorlar, belediyeler kısırlaştırmaya önem verse, ortada sorun diye bahsettikleri bir şey kalmaz..." dedi. Ajda Pekkan, 70'li yıllarda sokakta bulup sahiplendiği köpeği 'Cesur' ile görülüyor. Ajda Pekkan, klip ve albüm kapağında da sık sık köpeklere yer veriyor.





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