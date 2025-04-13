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Ailesiyle sorunlar yaşayan Özcan Deniz'den esprili tedavi mesajı!

Ailesiyle sorunlar yaşayan Özcan Deniz'den esprili tedavi mesajı! İşte detaylar...

Ailesiyle sorunlar yaşayan Özcan Deniz'den esprili tedavi mesajı!

Özcan Deniz, Kıbrıs'taki Chamada Prestige Hotel'de sahneye çıktı.

Ailesiyle sorunlar yaşayan Özcan Deniz'den esprili tedavi mesajı!
"Geceye motivasyon şarkısıyla başlayayım istedim" diyen şarkıcı, açılış Aslan Gibi şarkısıyla yaptı.

 Ailesiyle sorunlar yaşayan Özcan Deniz'den esprili tedavi mesajı!

Son zamanlarda ailesiyle yaşadığı problemlerle gündemde olan ve kısa bir süre önce kalp spazmı geçiren Deniz, "Eğlenmek bir tedavi biçimidir. Bunu asla unutmayın. Bugün bu gece vücudunuzda bilmediğiniz bir şeyi tedavi edeceksiniz.

 Ailesiyle sorunlar yaşayan Özcan Deniz'den esprili tedavi mesajı!

Gelecekte paranızı pulunuzu hastanede harcamak istemiyosanız müziğin ve bu gecenin tadını çıkarın" dedi.

Ailesiyle sorunlar yaşayan Özcan Deniz'den esprili tedavi mesajı!
Gecede Özcan Deniz'i eşi Samar Dadgar da izledi.

 Ailesiyle sorunlar yaşayan Özcan Deniz'den esprili tedavi mesajı!

Herkesi eğlenmeye davet eden sanatçı, "Eşim burada, ben de eşime hava atma peşindeyim" diyerek espri yaptı. Özcan Deniz, hazırladığı özel repertuvarı gece boyunca sevenleriyle birlikte seslendirdi.

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