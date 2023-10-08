Ailesinden evlilik için veto yiyen Mehmet Ali Erbil'den sürpriz hamle

Mehmet Ali Erbil (66), kendisinden 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan'a (26) evlilik teklifi yapmıştı. Ailesinden evlilik için veto viyen Mehmet Ali Erbil'den flaş hamle geldi.



Erbil, sevgilisiyle fotoğrafını Instagram'dan paylaştı.

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