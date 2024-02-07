“Aile Yalanları” matine ve suare gösterimlerine başlıyor 

Zorlu PSM, Toy İstanbul ve Melisa Sözen ortak yapımcılığı ile Nermin Yıldırım’ın Bavula Sığmayan adlı öykü kitabındaki aynı adlı novelladan uyarladığı Aile Yalanları, tiyatroseverlerin yoğun ilgisiyle devam ediyor. Başrollerini Melisa Sözen, Ülkü Duru ve Müfit Kayacan'ın paylaştığı ve rejisörlüğünü Hakan Emre Ünal'ın üstlendiği “Aile Yalanları”, küçük bir aile trajedisini üç kahramanın da perspektifiyle anlatan oyun 28 ve 29 Şubat’ta ilk defa gerçekleşecek matine-suare gösterimleriyle Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi’nde seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor.

Belgin, bir gece yarısı annesinden beklenmedik bir telefon alır: “Baban beni aldatıyor.” Apar topar memlekete giden genç kadın, burada üç kişilik bir aile bilmecesinin içine düşer. Aile cenderesinde kendi yolunu bulmaya çalışan Belgin, ömrünün sonbaharında yeni bir hayat ihtimali arayan Kamuran ve herkes mutlu olsun istedikçe kendi dahil kimsecikleri mutlu etmeyi beceremeyen Müzeyyen’in buruk ama neşeli hikâyesi. Söylenenleriyle ama en çok da söylenemeyenleriyle tam bir aile hikâyesi.

Peki şimdi ne olacak? Hem kendimiz olup hem de sevebilecek miyiz birbirimizi?

Sınırlı sayıdaki “Aile Yalanları” 28-29 Şubat matine-suare biletleri passo.com.tr’de satışta!

28 Şubat Çarşamba

Kapı Açılış: 18:30

Aile Yalanları: 19:00

28 Şubat Çarşamba

Kapı Açılış: 20:30

Aile Yalanları: 21:00

29 Şubat Perşembe

Kapı Açılış: 18:30

Aile Yalanları: 19:00

29 Şubat Perşembe

Kapı Açılış: 20:30

Aile Yalanları: 21:00

Bilet Fiyatları:

1.Kategori: ₺645,00

Kategori: ₺535,00

Öğrenci: ₺195,00

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