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'Aile' dizisiyle final yapan Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni imajı dikkat çekti

'Aile' dizisiyle final yapan Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni imajı dikkat çekti. İşte detaylar...

'Aile' dizisiyle final yapan Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni imajı dikkat çekti

Kıvanç Tatlıtuğ, başrolünü Serenay Sarıkaya ile paylaştığı 'Aile' dizisiyle final yaptı.

'Aile' dizisiyle final yapan Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni imajı dikkat çekti
Oyuncunun bıyık bıraktığı görüldü.'Aile' dizisiyle final yapan Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni imajı dikkat çekti

Tatlıtuğ, abisi Cem Tatlıtuğ ile karesini paylaşıp, "Kardeşlik" diye yazdı.

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