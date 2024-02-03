'Aile' dizisiyle final yapan Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni imajı dikkat çekti

Kıvanç Tatlıtuğ, başrolünü Serenay Sarıkaya ile paylaştığı 'Aile' dizisiyle final yaptı.



Oyuncunun bıyık bıraktığı görüldü.

Tatlıtuğ, abisi Cem Tatlıtuğ ile karesini paylaşıp, "Kardeşlik" diye yazdı.

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