  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Aile dizisinin yıldızı Yüsra Geyik'ten bikinili pozlar

Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolünde yer aldığı Aile dizisinde oynayan Yüsra Geyik, bikinili pozlarını paylaştı. İşte detaylar...

Aile dizisinin yıldızı Yüsra Geyik'ten bikinili pozlar

Aile dizisinde oynayan Yüsra Geyik, sezon finalinden sonra tatile çıktı.

Aile dizisinin yıldızı Yüsra Geyik'ten bikinili pozlar

Geyik, oyuncu arkadaşlarıyla Bodrum'a gitti.

Aile dizisinin yıldızı Yüsra Geyik'ten bikinili pozlar

Oyuncu, siyah bikinisiyle Hande Doğandemir'e poz verdi.

Aile dizisinin yıldızı Yüsra Geyik'ten bikinili pozlar

Geyik karelere, "Hande Doğandemir büyüktür herkes" diye yazdı.

Aile dizisinin yıldızı Yüsra Geyik'ten bikinili pozlar
Oyuncuya, kısa sürede binlerce beğeni geldi.

Aile dizisinin yıldızı Yüsra Geyik'ten bikinili pozlar

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 1
    SEVDİM
  • 1
    KIZDIM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    BEĞENDİM

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Halil Taşkın hayatını kaybetti
  Gündem

Halil Taşkın hayatını kaybetti

Adı Çağatay Ulusoy ile anılan İlkin Tüfekçi ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç ile mi aşk yaşıyor?
  Magazin

Adı Çağatay Ulusoy ile anılan İlkin Tüfekçi ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç ile mi aşk yaşıyor?

Bebek’in yeni gözde güzellik merkezi Fray Beauty ünlüleri bir araya getirdi
  Güncel

Bebek’in yeni gözde güzellik merkezi Fray Beauty ünlüleri bir araya getirdi

Önce kariyer sonra hayal
  Gündem

Önce kariyer sonra hayal

Ünlü mimar her yerde aranıyor!  
  Gündem

Ünlü mimar her yerde aranıyor!  

Ünlü isimlerin bayramda alacakları sahne ücretleri dudak uçuklattı
  Magazin

Ünlü isimlerin bayramda alacakları sahne ücretleri dudak uçuklattı