Aile dizisinin yıldızı Yüsra Geyik'ten bikinili pozlar

Aile dizisinde oynayan Yüsra Geyik, sezon finalinden sonra tatile çıktı.

Geyik, oyuncu arkadaşlarıyla Bodrum'a gitti.

Oyuncu, siyah bikinisiyle Hande Doğandemir'e poz verdi.

Geyik karelere, "Hande Doğandemir büyüktür herkes" diye yazdı.



Oyuncuya, kısa sürede binlerce beğeni geldi.

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