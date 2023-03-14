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'Aile' Dizisinde Olaylar Karışıyor

Özgün senaryosunu Hakan Bonomo’nun yazdığı, Ahmet Katıksız’ın yönetmen koltuğunda oturduğu ‘Aile’, merakla beklenen 2. bölümüyle bu akşam seyirciyle buluşacak. İşte haberin detayları...

&#039;Aile&#039; Dizisinde Olaylar Karışıyor

Geçen hafta ilk bölümüyle Show TV’de izleyici ile buluşan Ay Yapım’ın yeni dizisi ‘Aile’, hikayesi ve kadrosuyla seyircinin beğenisini kazanarak ilk bölümden reytinglerde birinciliğe oturdu.

&#039;Aile&#039; Dizisinde Olaylar Karışıyor

Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya’yı başrollerinde buluşturan dizinin bu akşam yayınlanacak ikinci bölümü dizinin hikayesine dair birçok ipucunu barındırıyor. Aslan ve Devin’in dolu dizgin ilişkisinin yanı sıra ‘Aile’nin içindeki olaylar karışırken büyük soğuk savaş da yeni başlıyor.

&#039;Aile&#039; Dizisinde Olaylar Karışıyor

Özgün senaryosunu Hakan Bonomo’nun yazdığı, Ahmet Katıksız’ın yönetmen koltuğunda oturduğu ‘Aile’, merakla beklenen 2. bölümüyle bu akşam seyirciyle buluşacak.
&#039;Aile&#039; Dizisinde Olaylar Karışıyor
Hikayenin giderek açılacağı, Aslan ve Devin arasındaki aşkın alevleneceği ve aile cephesindeki olayların daha da karışıp gün yüzüne çıkmaya başlayacağı yeni bölüm seyirciyi yine ekran başına kilitleyecek.

&#039;Aile&#039; Dizisinde Olaylar Karışıyor

Tatlıtuğ ve Sarıkaya’nın yanı sıra Nejat İşler, Canan Ergüder, Ushan Çakır, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik, Mert Denizmen, Ecem Simge Yurdatapan ile usta oyuncular Levent Ülgen, Emel Göksu ve Nur Sürer’den oluşan dev kadrodan oluşan dizi, bu akşam Show TV’de 20:00’de seyirciyle buluşuyor.
&#039;Aile&#039; Dizisinde Olaylar Karışıyor

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