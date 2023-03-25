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Aile Dizisinde Konuşulacak Düğün Sahnesi

Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolünü paylaştığı Aile dizisinin salı akşamı Show TV'de ekrana gelecek dördüncü bölümünde yayınlanacak düğün sahnesi sosyal medyanın gündemine oturdu. İşte detaylar...

Aile Dizisinde Konuşulacak Düğün Sahnesi

Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolünü paylaştığı Aile dizisi ilgiyle izlenmeye devam ediyor. Salı akşamı dördüncü bölümüyle ekrana gelecek dizide düğün sahnesi konuşulacak. Devin Akın karakterini oynayan Sarıkaya ile Aslan Soykan'ı oynayan Tatlıtuğ'un evlilik sahnesi ekrana gelecek.

Aile Dizisinde Konuşulacak Düğün Sahnesi

İkilinin düğündeki karesi sosyal medyada gündem oldu. Dizinin fanları ikilinin gelinlik ve damatlık fotoğrafı beğeni topladı.
Aile Dizisinde Konuşulacak Düğün Sahnesi

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