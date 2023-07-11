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Aias’tan konsept geceler

Yalıkavak Highlight Hotel içerisindeki Yunan restoranı Aias, misafirlerini konsept gecelerde ağırlamaya devam ediyor.

Aias’tan konsept geceler

Taverna müziğinin sevilen ismi Fedon'un yanı sıra haftanın belirli günleri Hakan Aysev ve Cem Belevi’nin sahnesiyle yaz akşamları renklenecek.

 Aias’ta 14 Temmuz Cuma Hakan Aysev sahne alarak keyif dolu akşam yaşatacak.

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