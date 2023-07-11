Aias’tan konsept geceler

Taverna müziğinin sevilen ismi Fedon'un yanı sıra haftanın belirli günleri Hakan Aysev ve Cem Belevi’nin sahnesiyle yaz akşamları renklenecek.



Aias’ta 14 Temmuz Cuma Hakan Aysev sahne alarak keyif dolu akşam yaşatacak.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.