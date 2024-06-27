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Ahu Tuğba taburcu oldu

Ünlü sanatçı Ahu Tuğba taburcu oldu

Ahu Tuğba taburcu oldu

Bir süre yoğun bakımda tedavi gören Yeşilçam'ın usta oyuncusu Ahu Tuğba taburcu olarak evine çıktı. Olcay Ünal Sert'in özel haberi.

Ahu Tuğba taburcu oldu
Amerika'da trafik kazası geçiren Ahu Tuğba, ameliyat sürecinin ardından fizik tedavi gördüğü esnada doktorlar tarafından yasak olmasına rağmen Los Angeles - Miami arasında 5,5 saatlik uçak yolculuğu yapınca evinde kızı Anjelik tarafından fenalaşmış bir halde bulunarak Miami de Universty Hospital'a kaldırılmıştı.

Ahu Tuğba taburcu oldu

Yoğun bakımda tedavi gören Ahu Tuğba, iyileşerek normal odaya alınmıştı. Sanatçı taburcu olarak normal odadan evine çıktı.

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