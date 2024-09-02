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Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik'ten ilk açıklama!

Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik'ten ilk açıklama! İşte detaylar...

Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik'ten ilk açıklama!

Ahu Tuğba, hayatını kaybetti. Miami'deki evinde yaşama veda eden sanatçının kızı Anjelik, telefonla 'Söylemezsem Olmaz'a bağlandı.

Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik'ten ilk açıklama!

Anjelik, "Şok geçiriyorum. Annem uzun süredir KOAH hastasıydı. Son günlerde kendini iyi hissetmiyordu. Akşam uyuduk, öptüm 'seni seviyorum' dedim... Uyandığımda annemden ses gelmedi ve bir süre sonra yanına gittim, boncuk gözlüm buz gibi olmuş... Keşke kalbimi çıkarsalardı da annemi öyle görmeseydim, çok kötüyüm. Annem benim için çok fedakarlıklar yaptı. 14 yıl hayatına kimseyi almadı. Tek önceliği ben oldum. Annem hiçbir zaman evli veya yanlış bir aşk yaşamadı. Şu an çok zor konuşuyorum, çok üzgünüm" dedi.

 

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