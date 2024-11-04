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Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin'den yürek burkan paylaşım

Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin'den yürek burkan paylaşım. İşte detaylar...

Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin'den yürek burkan paylaşım

Ahu Tuğba, 1 Eylül'de ABD'de yaşamını yitirmişti.

 Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin'den yürek burkan paylaşım

Otopsi nedeniyle sanatçı 27 gün sonra defnedilmişti.

 Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin'den yürek burkan paylaşım

Anjelik Calvin, annesinin Instagram heabından açıklama yaptı. Calvin, "Anne çok acı çekiyorum. Anneme kavuşmak istiyorum" dedi.

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