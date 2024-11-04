 Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin'den yürek burkan paylaşım

Ahu Tuğba, 1 Eylül'de ABD'de yaşamını yitirmişti.

Otopsi nedeniyle sanatçı 27 gün sonra defnedilmişti.

Anjelik Calvin, annesinin Instagram heabından açıklama yaptı. Calvin, "Anne çok acı çekiyorum. Anneme kavuşmak istiyorum" dedi.

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