Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin'den mesaj!

Ahu Tuğba, 1 Eylül'de Miami'de evinde hayatını kaybetmişti.



Sanatçının otopsisi Amerika'da devam ediyor. Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin otopsi sonrası annesinin cenazesini Türkiye'ye getireceğini açıklamıştı.



Anjelik Calvin annesinin hesabından, "Annem kalbim ağrıyor. Rabbim biliyor çok acı çekiyorum" diye yazdı.

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