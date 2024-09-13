Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik annesinin sayfasından paylaştı

Yeşilçam'ın 'ahu gözlüsü' Ahu Tuğba, ölüm haberiyle sevenlerini yasa boğdu. Ünlü ismin naaşı, Türkiye'ye yasal prosedürler nedeniyle bir türlü getirilemezken kızı Anjelik isyan bayrağını çekti.

Anjelik, annesi Ahu Tuğba’nın sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı. Annesine olan özlemini dile getirdi.

İşte o paylaşım:

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