Ahu Tuğba'nın cenazesi Türkiye'ye getiriliyor! Kızından yeni açıklamalar!

Magazinsortie.com Yayın Yönetmeni Olcay Ünal Sert'e konuşan Anjelik Calvin, bugün THY uçağına binerek Türkiye'ye yola çıkacaklarını belirtti. Ahu Tuğba'nın cenaze töreni büyük bir ihtimalle Teşvikiye Camii'nde gerçekleştirilecek ve Cuma ya da Cumartesi günü son yolculuğuna uğurlanacak.



Anjelik Calvin, annesi Ahu Tuğba’nın cenazesiyle ilgili şok açıklamalar yaptı. İşte naaşı 25 gündür beklenen Ahu Tuğba'nın cenaze töreniyle ilgi son dakika gelişmesi... Anjelik Calvin gece saatlerinde yaptığı açıklamada; "Aşkımın cenaze saatti, günü, kesinleşmedi. Bu hafta sonuna yetiştirmek istedik, Cuma'ya yetiştirmek istedik, yetiştiremedim Allah affetsin. Ama bu Cuma akşamı Türkiye'deyiz. Aynı uçakla geliyorum. Saat ve yer kesinleşince size muhakkak bildireceğim" notunu düştü. Nurettin Soydan'ın verdiği bilgiye göre; Ahu Tuğba'nın cenazesi 27 Eylül günü saat 17.00'de İstanbul'a gelmiş olacak. Anma töreni ve cenaze defin töreni 28 Eylül Cumartesi günü yapılacak. Tören yerleri sonradan duyuralacak. Tuğba, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda annesinin üzerine toprağa verilecek.



Ahu Tuğba’nın Miami’de yaşayan kızı Anjelik, Ekran Haber’den Emre Kulcanay'a özel açıklamalarda bulundu. Annesinin ölümü, son durumu, cenaze hazırlıkları ve yapılan yardımlarla ilgili konuşan Anjelik, kendisi ve annesi hakkında yazılan ‘yalan ve yanlış’ dediği bilgilere de açıklık getirdi.



AHU TUĞBA'NIN KIZI ANJELİK: CENAZE MASRAFLARINI...

Ünlü sinema sanatçısı Ahu Tuğba’nın cenazesinin Miami’den İstanbul’a getirilmesi için Dışişleri Eski Bakanı, AK Parti Antalya Milletvekili ve NATO-PA Türk Delegasyonu Başkanı Mevlüt Çavuşoğlu aracılığıyla Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu’nun destek olduğunu doğrulayan Anjelik Calvin, “Sadece cenazenin THY uçağı ile karşılanmasıyla ilgili bir meblağ gönderildi, morg masrafları ve kendi biletimi annem ile ortak hesabımızdan ödedim” dedi. Annesi Ahu Tuğba’nın kira gelirleri ile ‘maddi durumu iyi biri’ olduğunun altını çizen Anjelik, “Annem 2010’dan bugüne çalışmadan Miami’de yaşadı. Ortak hesabımız vardı; ben hala onun ekmeğini yiyorum” diyerek Ahu Tuğba’nın maddi durumu hakkında yanlış bilgiler paylaşılmasına tepki gösterdi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.