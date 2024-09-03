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Ahu Tuğba'nın cenaze programı hakkında SİNEGED'den açıklama geldi

Ahu Tuğba'nın cenaze programı hakkında SİNEGED'den açıklama geldi! İşte detaylar...

Ahu Tuğba'nın cenaze programı hakkında SİNEGED'den açıklama geldi

Miami'de hayatını kaybeden Ahu Tuğba'nın cenaze programı belli olmadı. İstanbul Sinema Geliştirme ve Tanıtma Derneği (SİNEGED) açıklamada bulundu.

Ahu Tuğba'nın cenaze programı hakkında SİNEGED'den açıklama geldi

Dernek, "SİNEGED (İstanbul Sinema Geliştirme ve Tanıtma Derneği) adına, Türk Sineması, Yeşilçam'ın kıymetli yıldızlarından Ahu Tuğba'yı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşamaktadır. Sanat dünyamıza kattığı eşsiz değerler ve sinemamızda bıraktığı silinmez izlerle, Ahu Tuğba daima hatırlanacaktır. Bu büyük kayıp karşısında derin bir keder içerisindeyiz. Amerika’daki uçuş prosedürlerinden kaynaklı, Cenaze töreni tarihi henüz belirlenmemiş olup, bu konuda duyuru daha sonra yapılacaktır. Bilgimiz dışında yapılan yanlış tarih bilgilendirme ve duyurulara itibar edilmemesi rica olunur. Ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiasına başsağlığı diliyor, bu zor günlerinde yanlarında olduğumuzu ifade ediyoruz. SİNEGED olarak, Türk sinemasına adını altın harflerle yazdıran Ahu Tuğba'nın hatırasını daima yaşatacağımızı vurgulamak isteriz" diye yazdı.

 

 

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