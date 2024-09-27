 Ahu Tuğba'nın cenaze programı belli oldu!

Bir ay kadar önce Amerika’da kızıyla birlikte yaşadığı evinde hayatını kaybeden Türk sinemasının ve Yeşilçam’ın ünlü oyuncusu Ahu Tuğba yarın İstanbul’da son yolculuğuna uğurlanacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın himayesinde cenazesi yirmi yedi gün sonra Türkiye’ye getirilen sanatçının Amerika’daki vefatı şüpheli ölüm olarak değerlendirilmiş ve uzun süren otopsi serüveni olmuştu.

Ahu Tuğba’yı 28 Eylül Cumartesi günü(yarın) sevenleriyle birlikte ebediyete, son yolculuğuna uğurlanacak. İlk tören Beyoğlu Atlas Sineması’nda saat 11.00 de yapılacak. Cenaze töreni ise Teşvikiye Camii’nde öğlen namazına müteakip yapılarak Zincirlikuyu Mezarlığı’nda annesinin yanına defnedilecek. Defin yeri ile ilgili olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin işlemleri üstlendiği cenaze törenin ardından da ayrıca cumartesi akşamı Teşvikiye Camii’nde, rahmetli sinema oyuncusu Ahu Tuğba için Kuran-ı Kerim okunacak ve hayrına yemek verilecektir.

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