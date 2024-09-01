Ahu Tuğba, hayatını kaybetti. Tuğba'nın acı haberini Nuri Alço, sosyal medya hesabından duyurdu.

Bir süredir astım hastalığıyla mücadele eden ünlü sinema sanatçısı Ahu Tuğba yaşamını yitirdi. 69 yaşındaki sanatçının ABD'nin Miami şehrindeki evinde hayatını kaybettiği belirtildi.

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