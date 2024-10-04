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Ahu Tuğba benim ablam! Cenazede şov yapmadım

Uzman Psikolog Esra Ezmeci'nin her perşembe YouTube kanalında saat 20.00'de yayınlanan "Ne Hissettin" programına bu hafta Mahmut Meriç Erkan konuk oldu.

Ahu Tuğba benim ablam! Cenazede şov yapmadım

Uzman Psikolog Esra Ezmeci, "İlk olarak Ahu Tuğba'yla nasıl karşılaştınız?" sorusuna Mahmut Meriç Erkan, "Beyoğlu'nda spora giderken beni durdurup, filmde oynamak ister misin? dediler. Ben de her ihtimale karşı davet ettikleri adrese tek gitmek istemedim. Üç arkadaşımı alıp çekim stüdyosuna gittik. İlk orada kendisini gördüm. Hiçbir tecrübem olmadan ilk filmim 'Aşk Üçgeni'ni çektik. Ahu Hanım bir sete veya bir programa çıkmadan mutlaka dua ederdi. Ben imanına kefilim." dedi.

Ahu Tuğba benim ablam! Cenazede şov yapmadım

Ezmeci'nin "Aranızda bir şey oldu mu? Tamamen her şey kurgu muydu?" sözleri üzerine Erkan "Aramızda hiçbir şey olmadı. Ahu Hanım benim ablamdır." cevabını verdi.

Ahu Tuğba benim ablam! Cenazede şov yapmadım

CENAZEDE ŞOV YAPMADIM

Uzman Psikolog Esra Ezmeci "Ahu Tuğba'nın cenazesinde Yaşar Alptekin ile sarılmanız çok konuşuldu. Cenazenin önüne geçildi denildi. Bu konu için ne diyeceksiniz?" sorusuna Mahmut Meriç Erkan "Allah beni affetsin evet maalesef ki zamanında dünya nimetlerine yenilip nefsimize zayıf düşerek yaptık bazı şovları ama bugün asla tövbe. Yıllar önce bir camide namaz kılarken karşılaştığımız Yaşar Abi beni kucaklayıp çevirmişti. Ben de yıllar sonra karşılaşınca heyecanıma yenik düşüp aynı hareketi ona yaptım. Saniyelik bir olayı kesip öyle bir haber yapmışlar ki haşa tövbe sanki cenazeye saygısızlık ettik. Asla böyle bir şey olabilir mi?" cevabı ile tövbe etmiş birinin böyle bir hareketi kesinlikle yapmayacağını ifade etti.

Ahu Tuğba benim ablam! Cenazede şov yapmadım

EVLENMEYİ DÜŞÜNÜYORUM

Ezmeci'nin "Evlenmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna karşılık Erkan "Hocalarıma haber saldım. Uygun biri olursa düşünüyorum. İslam'da sevgili kavramı yoktur. Evlilik vardır." dedi.

ŞERİAT GELECEK

Uzman Psikolog Esra Ezmeci'nin "Küçük kız çocuklarının evlendirilmesi hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusuna Mahmut Meriç Erkan şöyle cevap verdi: Çoluk çocuğun ırzına göz diken birinin İslam'da yeri yoktur. Şeriat gelince bunların hepsi bitecek.

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