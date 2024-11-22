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Ahu Sungur’un oğlu Ege Yücel Sungur Avrupa’nın gündeminde

Başarılı oyuncu Ahu Sungur’un “Duvar” lakaplı oğlu Ege Yücel Sungur, basketbol yetenekleriyle Avrupa’nın dikkatini çekti. Savunmadaki üstün performansı ve kendine has oyun tarzıyla fark yaratan genç sporcu, son maçlarından kısa bir videoyu TikTok’ta paylaştı. Video, 24 saat içinde 1 milyon etkileşim alarak sosyal medyada büyük ilgi uyandırdı.

Ahu Sungur’un oğlu Ege Yücel Sungur Avrupa’nın gündeminde

Dünya genelinde yüzlerce basketbolseverin yorum yağmuruna tuttuğu videoya, Avrupa’nın en büyük basketbol platformlarından biri olan Overtime Europe da kayıtsız kalmadı. Platform, Ege’nin performansını “Kimse Onu Geçemez” başlığıyla paylaşarak geniş bir kitleye duyurdu.

Ahu Sungur’un oğlu Ege Yücel Sungur Avrupa’nın gündeminde

Paylaşım, özellikle dünyanın dört bir yanında yaşayan Türklerden büyük destek gördü. Türk basketbolseverler, “O çok güçlü bir Türk” yorumlarıyla genç yeteneğe destek ve moral verdi.

Ahu Sungur’un oğlu Ege Yücel Sungur Avrupa’nın gündeminde

Ege Yücel Sungur, basketbol tutkusu ve yükselen başarı grafiği ile hem Türk basketbolunun hem de Avrupa sahalarının parlayan yıldızlarından biri olma yolunda ilerliyor. 

 

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