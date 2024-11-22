Ahu Sungur’un oğlu Ege Yücel Sungur Avrupa’nın gündeminde

Dünya genelinde yüzlerce basketbolseverin yorum yağmuruna tuttuğu videoya, Avrupa’nın en büyük basketbol platformlarından biri olan Overtime Europe da kayıtsız kalmadı. Platform, Ege’nin performansını “Kimse Onu Geçemez” başlığıyla paylaşarak geniş bir kitleye duyurdu.

Paylaşım, özellikle dünyanın dört bir yanında yaşayan Türklerden büyük destek gördü. Türk basketbolseverler, “O çok güçlü bir Türk” yorumlarıyla genç yeteneğe destek ve moral verdi.

Ege Yücel Sungur, basketbol tutkusu ve yükselen başarı grafiği ile hem Türk basketbolunun hem de Avrupa sahalarının parlayan yıldızlarından biri olma yolunda ilerliyor.

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