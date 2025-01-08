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Ahmet Vatan’ın ilk romanı Oğul çıktı

Düşbaz Kitaplar, Netflix’in sevilen dizileri Fatma ve Asaf’ın senaryolarında imzası bulunan Ahmet Vatan’ın ilk romanı Oğul’u okurlarla buluşturdu.

Ahmet Vatan’ın ilk romanı Oğul çıktı

Oğul, babasının cenazesi için çıktığı yolculukta geçmişin ağır yükleri ve çözülmemiş duygularla yüzleşirken kendi babalığına ve oğluna giden bir yol keşfeden Barış’ın hikâyesi…Aile bağlarının karmaşıklığını ve insan olmanın derinliklerini keşfe çıkan roman, bir ailenin içindeki kırılmaları, sessiz acıları ve sevginin dönüştürücü gücünü anlatıyor. Oğul, okurlarını geçmişin gölgelerinden geleceğin umutlarına taşıyor. 

Ahmet Vatan’ın ilk romanı Oğul çıktı

Senarist, yazar ve akademisyen Ahmet Vatan’ın ilk romanı Oğul, Ayrıntı Yayınları’nın edebiyatta yeni yollar keşfetme heyecanı ve arzusuyla yola çıkan markası Düşbaz Kitaplar’dan çıktı. 

Babasının ölüm haberini alan Barış, cenaze için İstanbul’dan Bodrum’a doğru yola çıkar. Yüzleşmekten kaçtığı geçmişinin peşine düşen Barış’ın durakları babası Kemal, annesi Zerrin ve kardeşi Ayşe’yle olan anıları olur. 

Ahmet Vatan’ın ilk romanı Oğul çıktı

Barış’ın yol hikâyesi Oğul, iletişimsizlikle birbirini yaralamış, birbirini aynı çatı altında tanımamış ve dört bir yana savrulmuş bir ailenin yıllara yayılan hikâyesidir.

Oğul, raflarda ve internet satış sitelerinde! 

AHMET VATAN HAKKINDA

1985 yılında Belçika’da dünyaya geldi. Lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimini turizm alanında tamamladı. Turizm alanında akademisyen olarak uzun yıllar çalışırken birçok bilimsel kitap, kitap bölümü, makale ve bildiri yayınladı. Aynı zamanda dijital platformlar için üretilen dizilere (Fatma, 2021; Asaf, 2024) senaristlik ve hikâye editörlüğü yaptı. Çeşitli dergilere kendi adıyla, bazen de mahlasla yazdı. Oğul, ilk romanıdır.

 

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