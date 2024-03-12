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Ahmet San ile Burak Kut Bursa Tüyap Kitap Fuarı’nda buluştu

Ünlü organizatör ve yapımcı Ahmet San meslekte 50 yılını taçlandırdığı, Destek Yayınları etiketiyle okuruyla buluşan  “SAN- Hiçbir Şey İmkansız Değildir“  kitabıyla Bursalılarla bir araya geldi.  

Ahmet San ile Burak Kut Bursa Tüyap Kitap Fuarı’nda buluştu

Banu Noyan moderatörlüğünde, tüm misafirlerin katılımına açık olarak gerçekleşen söyleşinin sürpriz konuğu Ahmet San’ın menajerliğini üstlendiği ünlü sanatçı  Burak Kut oldu.

Ahmet San ile Burak Kut Bursa Tüyap Kitap Fuarı’nda buluştu

San- Hiçbir Şey İmkansız değildir kitabında da yer alan müzik camiasında olduğu kadar toplum hafızasında da yer etmiş pek çok anının tazelendiği sohbete 1997 yılında Kıbrıs’ta yapılan Yeşil Hat konseri damga vurdu.

Ahmet San ile Burak Kut Bursa Tüyap Kitap Fuarı’nda buluştu

Kıbrıslı Rum sanatçı Sakis Ruvas ile Burak Kut’un Birleşmiş Milletler’ in önayak olduğu ve ciddi bir linç tehdidi altında başlayan konserinde Kut’un her şeyi göze alarak korkusuzca sahneye çıktığı ve 5 bin kişiye verdiği muhteşem konseri “Burak çok zor işlere cesaretiyle herkesi şaşırtırdı” diyerek anlattı.

San, ünlü sanatçının menajerliğini üstlendiği sırada yaptıkları Sarah Brightman ile ortak konseri, ses getiren Fenerbahçe Stad konseri, Grammy Müzik ödül töreni katılımları gibi dünya çapında işlerden örnek verirken  “Menajerliğini yaptığım sürede, onunla kariyerini başka noktalara taşıyan çok başarılı işler yaptık.” dedi.

Ahmet San ile Burak Kut Bursa Tüyap Kitap Fuarı’nda buluştu

İki ünlü isim aralarındaki menajerlik ilişkisinin güvene ve karşılıklı arzuya dayalı olduğunu belirtirken, Ahmet San çalıştığı tüm yıldız isimler için  “İstediğim zaman sanatçıdan ayrılabilme lüksüm olsun diye hiç biri ile menajerlik sözleşmesi imzalamadım.”  dedi.

Ahmet San Bursalıların büyük ilgi gösterdiği söyleşi sonrası okurları için kitaplarını imzaladı.

 

 

 

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