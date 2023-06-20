Ahmet San hayatını yazdı

SAN

Hiçbir Şey İmkânsız Değildir

“Düşünüp, tasarlayıp, yarını beklemeden harekete geçen bir adamın öyküsü…”

Geçmiş güzel günlerden söz ederken hemen herkes şu cümleyi kurar: “Stat konserleri yapılırdı, inanabiliyor musun?” O günleri yaşamamış, görmemiş olan müziksever genç nesil bile dilden dile anlatılarak efsaneleşen bu konser serisini bilir. 90’ların müzik dünyasının altın çağı olarak anılmasında katkısı büyüktür bu konser dizisinin. Peki, eğlence sektörü adına Cumhuriyet tarihindeki en önemli gelişmelerden biri sayılabilecek bu konserlerin mimarı olan Ahmet San bu vizyonu, cesareti ve girişimci ruhu nasıl geliştirdi? Hangi yollardan geçti, kimlerle çalıştı?

“Bu kitabın sayfalarında, inanan, hayal eden ve o hayalin peşinden tek başına koşarken vazgeçmeyen bir insanın deneyimlerine eşlik edeceksiniz...”

İş yaşamını büyük bölümünü dünya yıldızlarıyla gerçekleştirdiği organizatörlük ile geçiren, yirmi adet eğlence ve gösteri merkezinin yatırımcılığını-işletmeciliğini yapan ve on Türk starının menajerliğini yürüten biri rüya gibi bir hayat mı yaşamıştır dersiniz? Altı yüzden fazla; yerli-yabancı sanatçı, oyuncu, sporcu ve politikacı ile on bine yakın etkinliğe imza atan bir kişi bu ışıltılı yaşamı nasıl bu kadar uzun ve istikrarlı biçimde sürdürebildi?

Yanıtlar bu kitapta!

Ahmet San’ın Türkiye’nin yarım asrına damga vuran hikâyesi San – Hiçbir Şey İmkânsız Değildir Destek Yayınları’ndan çıktı.

Arka Kapak Yazısı:

“AHMET SAN’LI 50 YIL”

Yarım asırdır Türkiye’deki pek çok güzelliğin altında Ahmet San’ın imzası var. Elinizdeki kitap 1973’teki ilk konserden bugüne devam eden baş döndürücü, şaşırtıcı, yer yer neşeli, yer yer hüzünlü yolculuğun hikâyesi...

Ahmet San’ı özellikle “Ne yapabilirim ki?” diye kendi kendini frenleyen gençler okumalı. Okuyunca göreceksiniz ki imkânsız diye bir şey yok.

Ve yapılacak çok şey var.

İnsanın iki temel gerçeği vardır; doğum ve ölüm. İkisi arasındaki sürede insanlar yaşar, geçip gider. Kimisi nefes kimisi keyif alır. Ahmet ise bu dünyaya yaşamak ve yaşatmak için gelenlerden. Teşekkürler yaşattığın her şey için. Berna Yılmaz

Coşkusu bitmez, heyecanı bitmez, enerjisi bitmez... Dilerim hayal gücü hiç tükenmesin; bizim de göğsümüz kabarmaya devam etsin. Sezen Aksu

Ahmet ile daha yapacak çok işimiz var. Jean-Claude Van Damme

Pop müzik ve Rock’n Roll’un Türkiye’ye yerleşmesinin öncüsü, benim için çok değerli dostum Ahmet San... Güzel işleri yapmaya devam et. Ahmet Ertegün

Zarif misafirperverliğini hep takdir ettim. Bill Clinton

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