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Ahmet Şafak’tan gönüllere dokunan sürpriz

Besteleri ve kendine has yorumuyla gönüllerde taht kuran özgün Türk Müziği’nin güçlü sesi Ahmet Şafak’tan sevenlerine sürpriz niteliğinde bir albüm geliyor.

Ahmet Şafak’tan gönüllere dokunan sürpriz

Tarzı ile dikkatleri üzerine çeken başarılı sanatçı, besteci ve söz yazarlığı kimliğiyle müzik dünyasına kazandırdığı şarkılarla hafızalardan silinmiyor. Müzik piyasasına adım attığı günden itibaren geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan Ahmet Şafak, “Ahmet Şafak En İyiler Vol 1”albümüyle tam anlamıyla sevenleriyle hasret gidermeye hazırlanıyor.

Ahmet Şafak’tan gönüllere dokunan sürpriz

1998 yılından bu yana en sevilen şarkılarını bu albümde bir araya getiren ünlü sanatçı, kahramanlık şarkılarından aşk parçalarına uzanan eserleriyle hayranlarını müzik yolculuğuna çıkaracak. 11 parçadan oluşan albümün söz ve müziği tamamen Ahmet Şafak imzası taşıyor.

Ahmet Şafak’ın hafızalara kazınan şarkıları ile rüzgarlar estireceği albümü “Ahmet Şafak En İyiler Vol 1” 17 Kasım’dan itibaren Poll Production by Polat Yağcı etiketiyle tüm dijital platformlarda…

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