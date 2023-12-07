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“Ahmet Şafak En İyiler Vol 2” albümüyle müzik ziyafetine devam

En sevilen şarkılarından oluşan albümün ardından Ahmet Şafak, yeni çalışmasıyla müzik severleri selamlamaya hazırlanıyor.

“Ahmet Şafak En İyiler Vol 2” albümüyle müzik ziyafetine devam

Özgün Türk Müziği’nin güçlü sesi Ahmet Şafak, geçtiğimiz günlerde hayranlarına sürpriz yaparak çıkardığı “Ahmet Şafak En İyiler Vol 1” ile beğeni yağmuruna tutulmuştu. En sevilen şarkılarından oluşan albümün ardından Şafak, yeni çalışmasıyla müzik severleri selamlamaya hazırlanıyor. “Ahmet Şafak En İyiler Vol 2” albümüyle seriyi devam ettiren ünlü sanatçı, sözü ve bestesi kendisine ait olan çalışmasıyla bir kez daha kalpleri fethedecek.
 
“Ahmet Şafak En İyiler Vol 2” 8 Aralık’tan itibaren tüm dijital platformlarda ve Poll Production YouTube kanalında…

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