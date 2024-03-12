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Ahmet Özhan'dan konuşulacak açıklamalar

Ünlü isim Ahmet Özhan'dan konuşulacak açıklamalar. İşte detaylar...

Ahmet Özhan'dan konuşulacak açıklamalar

Özlem Esra Ada’nın hazırlayıp sunduğu Pembe masa’nın bu hafta ki konuğu Türk tasavvuf’unun önemli isimlerinden Ahmet Özhan oldu. Ramazan ayının başlaması ile dikkat edilmesi gerekenleri ve yaşantısı ile ilgili, bilinmeyen ve merak edilenleri, Özlem Esra Ada’ya anlattı.

Ahmet Özhan'dan konuşulacak açıklamalar
Özlem Esra Ada’nın sorularını yanıtlayan Ahmet Özhan tasavvufa yönelme sürecini ve yaşantısını anlattı. Her insanın doğuştan bu duygular ile doğduğunu belirten Özhan Teşvikiye camiinde kılınan ünlü cenazeleri için de sert konuştu. “ Camii kokteyllerinde alkışlarla, ışıklar içinde uyusun söylemleri ile cenaze namazları kılınıyor, isterseniz gidin Teşvikiye camiine cenaze törenlerine bakın, İslamiyet ile uzaktan yakından olmayan cenaze namazları kılınıyor” diyerek ünlü cenazelerini eleştirdi.

 Ahmet Özhan'dan konuşulacak açıklamalar

HEPİMİZ ALLAHIN HALİFELERİYİZ
Laylaylom peşinde koşup yapılan hataların elbet hesabının verileceğini söyleyen Ahmet Özhan “Hepimiz Allahın bir halifesiyiz Kuran da erkek veya kadın demez hepimiz halifeyiz ona göre hareket edip ona göre yaşamalıyız” açıklamasını yaptı.

 

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