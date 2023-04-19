Ahmet Özhan’dan dikkat çeken ‘ölüm’ yorumu!

Özlem Esra Ada’nın hazırlayıp sunduğu Pembe Masa’nın bu haftaki konuğu Türk Tasavvuf Müziği’nin önde gelen isimlerinden Ahmet Özhan oldu. Küçük yaşından beri tasavvufa olan ilgisini, hayatıyla ilgili bilinmeyenleri anlatan Özhan çarpıcı açıklamalarda bulundu.

ÖLMEYİ HEYECANLA BEKLİYORUM

Hayatına dair bilinmeyenler içtenlikle anlatan Özhan ölümden korkmuyor musunuz sorusu üzerine “Hayır tabi ki de ölümden korkmuyorum aksine ölmeyi heyecanla bekliyorum korkmak yerine ölüm için hazırlıklı olmalıyız” dedi.

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