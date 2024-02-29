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Ahmet Mümtaz Taylan Kızılcık Şerbeti’nde!

Show TV’nin, yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği reyting rekortmeni dizisi “Kızılcık Şerbeti”nin kadrosuna usta oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan dahil oldu. Oyuncu dizide, Settar Tanrıöğen’den devraldığı Abdullah Ünal karakterine hayat verecek.

Ahmet Mümtaz Taylan Kızılcık Şerbeti’nde!

Show TV’nin, yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği reyting rekortmeni dizisi “Kızılcık Şerbeti”nin kadrosuna usta oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan dahil oldu. Oyuncu dizide, Settar Tanrıöğen’den devraldığı Abdullah Ünal karakterine hayat verecek. Dizinin bu Cuma yayınlanacak yeni bölümünde, Abdullah Ünal geçirdiği rahatsızlığın ardından karantinadan çıkıyor. Evde değişen dengelerin ardından hakimiyeti tekrar ele almaya kararlı olan Abdullah’ın, Alev’in hamile kalmasına nasıl bir tepki vereceği büyük merakla bekleniyor.

 Ahmet Mümtaz Taylan Kızılcık Şerbeti’nde!

Senaryosunu Melis Civelek’in yazdığı, yönetmenliğini Ketche’nin üstlendiği Kızılcık Şerbeti’nin başrollerinde Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör, Müjde Uzman ve Yiğit Kirazcı yer alırken dizide bu isimlere Aliye Uzunatağan, Feyza Civelek, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Emrah Altıntoprak, Serkan Tınmaz, Özge Özacar, Kayra Şenocak, Rahimcan Kapkap, Selin Türkmen, Soydan Soydaş, Sevim Erdoğan, Özlem Çakar Yalçınkaya, Bahtiyar Memili, Sema Öztürk, Gizem Yanık, Vurgun Adalayı, Duygu Aslan eşlik ediyor. Kızılcık Şerbeti yeni bölümüyle yarın saat 20.00’de Show TV’de!

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