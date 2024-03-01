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Ahmet Mümtaz Taylan 'Kızılcık Şerbeti' dizisinde göründü!

Ahmet Mümtaz Taylan 'Kızılcık Şerbeti' dizisinde göründü! İşte detaylar...

Ahmet Mümtaz Taylan 'Kızılcık Şerbeti' dizisinde göründü!

Ahmet Mümtaz Taylan, 'Kızılcık Şerbeti' dizisine dahil oldu.

Ahmet Mümtaz Taylan 'Kızılcık Şerbeti' dizisinde göründü!
Oyuncu, projede Abdullah karakterine hayat veriyor.

Ahmet Mümtaz Taylan 'Kızılcık Şerbeti' dizisinde göründü!
Taylan, Settar Tanrıöğen'in canlandırdığı Abdullah karakterinin yerine diziye girmişti. 

 Ahmet Mümtaz Taylan 'Kızılcık Şerbeti' dizisinde göründü!

Tanrıöğen, beyin kanaması nedeniyle ameliyat olmuş ve diziden ayrılmak zorunda kalmıştı. Taylan, dizinin son sahnesinde ortaya çıktı. 

 

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