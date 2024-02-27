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Ahmet Kaya’nın sürgünde yazdığı şarkıyı Ali İhsan Tepe yorumladı

Türk protest müziğinin efsane sesi Ahmet Kaya, 16 Kasım 2000 yılında ülkesinden uzakta, Paris’te hayata gözlerini yummuştu. Kaya, sürgün günlerinde kalbi kırık bir şekilde kaleme aldığı ‘Siz Yanmayın (Sürgün)’ isimli şarkısı, vefatından 24 yıl sonra, uzun yıllardır Avrupa ve İngiltere’de sahne çalışmalarını sürdüren müzisyen   Ali İhsan Tepe'nin yorumuyla müzikseverlerle buluştu.

Ahmet Kaya’nın sürgünde yazdığı şarkıyı Ali İhsan Tepe yorumladı

Stüdyo çalışmaları İstanbul'da gerçekleştirilen eserin aranjörlüğü Ozan Sarıboğa yaptı. Eserin özelliğini, ruhunu ve dokusundaki hüznü hissederek düzenleme yapan Ozan Sarıboğa'nın yanı sıra, çekilen klibin de aynı duygusallığı yansıtmasına özen gösterildi.

Ahmet Kaya’nın sürgünde yazdığı şarkıyı Ali İhsan Tepe yorumladı

Video klibin çekimleri ise Diyarbakır'ın mistik atmosferinde yapıldı. Diyarbakır mimarisinin en tipik özelliği olan dar sokakları, küceleri, mekansal anlamı ve derinliği arka fonu oluşturdu.

‘Siz Yanmayın (Sürgün)’ klibi, müziğin ve sanatın, sokakla, hayatla, halkla buluştuğu görsel bir tat vaat ederken Ahmet Kaya hayranları için de özel bir anlam ifade ediyor.

Ahmet Kaya’nın sürgünde yazdığı şarkıyı Ali İhsan Tepe yorumladı

Gülten Kaya’nın gösterdiği hassasiyete uygun bir şekilde hazırlanan bu muhteşem eser, Ahmet Kaya’nın Müzik ve yapım şirketi Gam Müzik etiketiyle tüm dijital müzik platformlarında yerini aldı.

Ali İhsan Tepe'nin cover dokunuşuyla Ahmet Kaya'ya bir saygı, bir vefa anlamı taşıyan ‘Siz Yanmayın (Sürgün)’ bir kez daha kalplere dokunuyor!

 

 

İŞTE O ŞARKI: SİZ YANMAYIN (SÜRGÜN)

Ağlama, bu günler gelir de geçer babam
Ağlama, bu dertler elbet biter babam
Ocaksız köylerimde dumanlar tüter elbet
Ben yandım sen yanma, Allah aşkına


İki damla gözyaşımla
Satıldım pazarlarda
Kırdılar yüreğimi
Kırdılar azarlarla
Sürgünlere yolladılar
Sabah dörtte yağmurlarla
Ben yandım
Siz yanmayın, Allah aşkına

 

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