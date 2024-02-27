Ahmet Kaya’nın sürgünde yazdığı şarkıyı Ali İhsan Tepe yorumladı

Stüdyo çalışmaları İstanbul'da gerçekleştirilen eserin aranjörlüğü Ozan Sarıboğa yaptı. Eserin özelliğini, ruhunu ve dokusundaki hüznü hissederek düzenleme yapan Ozan Sarıboğa'nın yanı sıra, çekilen klibin de aynı duygusallığı yansıtmasına özen gösterildi.

Video klibin çekimleri ise Diyarbakır'ın mistik atmosferinde yapıldı. Diyarbakır mimarisinin en tipik özelliği olan dar sokakları, küceleri, mekansal anlamı ve derinliği arka fonu oluşturdu.

‘Siz Yanmayın (Sürgün)’ klibi, müziğin ve sanatın, sokakla, hayatla, halkla buluştuğu görsel bir tat vaat ederken Ahmet Kaya hayranları için de özel bir anlam ifade ediyor.

Gülten Kaya’nın gösterdiği hassasiyete uygun bir şekilde hazırlanan bu muhteşem eser, Ahmet Kaya’nın Müzik ve yapım şirketi Gam Müzik etiketiyle tüm dijital müzik platformlarında yerini aldı.

Ali İhsan Tepe'nin cover dokunuşuyla Ahmet Kaya'ya bir saygı, bir vefa anlamı taşıyan ‘Siz Yanmayın (Sürgün)’ bir kez daha kalplere dokunuyor!

İŞTE O ŞARKI: SİZ YANMAYIN (SÜRGÜN)

Ağlama, bu günler gelir de geçer babam

Ağlama, bu dertler elbet biter babam

Ocaksız köylerimde dumanlar tüter elbet

Ben yandım sen yanma, Allah aşkına





İki damla gözyaşımla

Satıldım pazarlarda

Kırdılar yüreğimi

Kırdılar azarlarla

Sürgünlere yolladılar

Sabah dörtte yağmurlarla

Ben yandım

Siz yanmayın, Allah aşkına

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