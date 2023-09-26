Ahmet Güneştekin Venedik'teki tarihi yapıyı satın aldı

‘Hafıza Odası’, ‘Gavur Mahallesi’, ‘Yedigören'in Alfabesi’ ve ‘Mitoslar Evreni’ gibi son sergileriyle sanat dünyasında unutulmaz bir yer edinen sanatçı Ahmet Güneştekin, heyecan verici bir sanat girişiminde daha bulundu. Güneştekin, yüzyıllar boyu saray bahçelerinde düzenlenen büyük kutlamalara sahne olan, 19. yüzyılda Avusturya Arşidükü Frederick’in de yaşadığı, Venedik’in tarihi simgelerinden Palazzo Gradenigo'yu aldı.

Kanalları, dar sokakları, saklı bahçeleri, mimarisi ve tarihiyle her zaman ilgi odağı olan şehrin en önemli yapılarından olan, asırlar boyu tarihe tanıklık eden bu görkemli tasarım bina, “Güneştekin Art Refinery” olarak anılacak. Güneştekin, konuyla ilgili olarak “Venedik’in en tarihi ve simge binalarından Palazzo Gradenigo’da gerçekleştireceğimiz işler adına şimdiden çok heyecanlıyım. Bu tarihi ve zarif mekanın sanat dünyamıza ufuk açacağını umuyorum. Türkiye adına sesimizi sanatla duyurmak adına ve Güneştekin vakfının desteklediği genç sanatçılarımıza sergi ve tanıtım imkanı sağlayacak olması çok güzel bir adım” diye konuştu.

Göz alıcı mimarisiyle her göreni hayran bırakan Palazzo Gradenigo, Santa Groce bölgesinde yer alıyor. Yüksek camlı, aristokrat tarzda inşa edilmiş bir yapı olan Palazzo, Venedik tersanesi, Santi Giovanni e Paolo Kilisesi, St. Zacaria Kilisesi, Castello Bahçeleri ve Venedik Bienali mekanları gibi mimari, sanatsal ve turistik alanlarla aynı bölgede. Altı katlı olan Palazzo’nun her katındaki büyük salonlar 18. Yüzyıl ressamlarına ait değerli fresk süslemeleriyle Venedik mimarisinin tipik özelliklerini taşıyor.

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