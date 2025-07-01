 Ahmet Çavuş’tan Durulurum

Amatör müzik serüveninde geçirdiği 10 yılın ardından profesyonel müzik dünyasına kararlı adımlarla giriş yapan Ahmet Çavuş, yeni teklisi Durulurum ile dinleyicilerin karşısına çıkıyor.

Katıldığı müzik programları ve sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla geniş bir kitleye ulaşan sanatçı, zamanla kendine özgü tarzını oluşturdu.



Yazdığı ve kendine yakıştırdığı şarkılarla profesyonel kariyerini sağlam temellerle sürdürüyor.

Durulurum, Ahmet Çavuş’un duygusal derinliğiyle özdeşleşen, içten bir hikâyeye ev sahipliği yapıyor. Söz, müzik ve aranjede imzası bulunan başarılı müzisyen Mert Akyol, parçayı ilişkilerde yaşanan yıpratıcı bir dönemin ardından gelen dinginlik ve içsel toparlanma sürecini anlatan sıcak bir yaz melodisiyle buluşturuyor. Şarkının yapımcılığını ise Formuna Medya üstleniyor.

Ahmet Çavuş’un kendine has vokaliyle hayat bulan bu eser, yalın ama etkileyici anlatımıyla hem ruhunuza hem kulağınıza dokunuyor. Özgün sound’u, yüksek prodüksiyon kalitesi ve yaz ruhuna eşlik eden tınısıyla “Durulurum”, bu sezonun tekrar tekrar dinlenmek istenecek şarkılarından biri olmaya aday.

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