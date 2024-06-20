  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

'Ağlama Anne' şarkısını 27 yıl sonra ilk kez söyledi

Çağdaş halk müziğinin ülkemizdeki en önemli temsilcilerinden Selda Bağcan, dün akşam KerkiSolfej'in yaz konserleri kapsamında Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda unutulmaz bir akşama imza attı.

'Ağlama Anne' şarkısını 27 yıl sonra ilk kez söyledi

Kral Pop Radyo medya sponsorluğundaki konserine alkışlarla başlayan Selda Bağcan, Senforock Senfoni Orkestrası eşliğinde akşam boyunca sahnede fırtınalar estirdi. Yeğeni Serenad Bağcan sahneye çıkarak 'Dört Mevsim' ve 'Yiğidim Aslanım' şarkılarını seslendirdikten sonra halasının sahnesine konuk olmaktan gurur duyduğunu söyledi.

'Ağlama Anne' şarkısını 27 yıl sonra ilk kez söyledi

HARBİYE'DE BİR İLK YAPTI

İlk kez 'Ağlama Anne' şarkısını Harbiye Açıkhava'da binlerce kişilik koroyla hep bir ağızdan söyleyen Bağcan: "Bu şarkıyı 1997'de stüdyoda bir kez söyledim. O kadar güzel söyledim ki bunu bir daha boyle söylemem dedim ve seslendirmedim. İlk kez burda bugün seslendirdim. Bugüne kadar 400 şarkı söyledim kadar bu şarkıların içinde benim için bu şarkı bir numara."dedi.

'Ağlama Anne' şarkısını 27 yıl sonra ilk kez söyledi

Kendi bestelerinin yanı sıra pek çok türküyü de kendine has yorumuyla seslendiren sanatçı, sesi ve yorumuyla yüreklere dokundu. Konserinin finalini hareketli şarkılarla yapan sanatçı keyif dolu bir akşam yaşattı

'Ağlama Anne' şarkısını 27 yıl sonra ilk kez söyledi

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Ahu Tuğba'nın rahatsızlığının nedeni belli oldu
  Magazin

Ahu Tuğba'nın rahatsızlığının nedeni belli oldu

Dilan Çıtak, babası İbrahim Tatlıses ile davalık mı? Şarkıcı ilk kez konuştu!
  Magazin

Dilan Çıtak, babası İbrahim Tatlıses ile davalık mı? Şarkıcı ilk kez konuştu!

Farah Zeynep Abdullah'ın bir muza verdiği para dudak uçuklattı!
  Magazin

Farah Zeynep Abdullah'ın bir muza verdiği para dudak uçuklattı!

Mazlum Çimen doğum gününde ölümden döndü
  Gündem

Mazlum Çimen doğum gününde ölümden döndü

Fatoş Albayrak 'Miss Europe' seçildi
  Magazin

Fatoş Albayrak 'Miss Europe' seçildi

'Kalbim Affeder' yayında
  Magazin

'Kalbim Affeder' yayında