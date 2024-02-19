Aga B'nin yeni durağı 24 Şubat Zorlu PSM %100 studio sahnesi

Son dönemin adından sıkça bahsettiren Aga B'nin şimdiki durağı 24 Şubat'ta Zorlu Psm sahnesi. Heyecanı, enerjisi ve büyüsü ile her performansını büyük bir coşku ile sergileyen Aga B, farklı disiplinlerdeki artistlerle yaptığı sahne üstü işlerden Gökhan Türkmen'le Heyecan düeti yine müzik eleştirmenlerinden tam not almıştı.

Temposunu düşürmeden sahnede iki saatlik muazzam performanslara imza atan Aga B, her konserinde seyircisinin arasına katılarak onlarla birlikte söyleyerek farklı bir boyuta taşıyor.

1987, Ankara doğumlu rap sanatçısı Aga B, 2000 yılında oldukça genç bir yaşta kariyerine başladı. Sırasıyla 2016 yılında “Al, Bum!”, 2019 yılında “Muaf” ve 2022 yılında “Muamma” isimli albümlerini yayınlayan sanatçı bu sene içerisinde yayınladığı “Adalet”, “Rabarba”, “YE!” ve son olarak “Endam” ile üretmeye devam ediyor. Solo çalışmalarının yanı sıra müzikal iş birlikleriyle de bilinen Aga B, çeşitli proje ve organizasyon çalışmaları ile müzik kariyerini sürdürmektedir.

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