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Afra Saraçoğlu ve Pelin Akil detoks kamına girdi

Sevilen oyuncular, Afra Saraçoğlu ve Pelin Akil yeni sezon öncesi farklı tarihlerde, Avusturya’nın meşhur sağlıklı yaşam merkezi VIVAMAYR Maria Wörth’e giderek detoks kampına girdi.

Afra Saraçoğlu ve Pelin Akil detoks kamına girdi

Yoğun çekim temposuna başlamadan önce bağışıklık sistemini kuvvetlendirmek ve zihinsel olarak arınmak için VIVAMAYR’ı tercih eden ünlü oyuncular, göl kenarında ve orman yürüyüşlerinde geçirdiği huzurlu anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştılar.

Afra Saraçoğlu ve Pelin Akil detoks kamına girdi

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