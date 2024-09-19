Afra Saraçoğlu ve Pelin Akil detoks kamına girdi

Yoğun çekim temposuna başlamadan önce bağışıklık sistemini kuvvetlendirmek ve zihinsel olarak arınmak için VIVAMAYR’ı tercih eden ünlü oyuncular, göl kenarında ve orman yürüyüşlerinde geçirdiği huzurlu anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştılar.

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