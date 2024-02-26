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Afra Saraçoğlu sinir krizi geçirdi!

Ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu sinir krizi geçirdi! İşte detaylar...

Afra Saraçoğlu sinir krizi geçirdi!

tv100 Magazin Hattı'ndan Barış Ağil'in haberine göre; 'Yalı Çapkını' dizisinin yıldızı Afra Saraçoğlu'nun geçtiğimiz aylarda taşındığı Arnavutköy'deki yeni evine hırsız girdi.

 Afra Saraçoğlu sinir krizi geçirdi!


Saraçoğlu'nun sette olduğu sırada gerçekleşen olayda bir çok ziynet eşyası çalındı. Eve gelen Saraçoğlu evine hırsız girdiğini görünce sinir krizi geçirdiği öğrenildi.

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