 Afra Saraçoğlu sinir krizi geçirdi!

tv100 Magazin Hattı'ndan Barış Ağil'in haberine göre; 'Yalı Çapkını' dizisinin yıldızı Afra Saraçoğlu'nun geçtiğimiz aylarda taşındığı Arnavutköy'deki yeni evine hırsız girdi.



Saraçoğlu'nun sette olduğu sırada gerçekleşen olayda bir çok ziynet eşyası çalındı. Eve gelen Saraçoğlu evine hırsız girdiğini görünce sinir krizi geçirdiği öğrenildi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.