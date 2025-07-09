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Afra Saraçoğlu'nun saç boyasına 134 bin TL ödendi  

Afra Saraçoğlu’nun yeni saçları için yapımcının ödediği rakamı duyan set çalışanları şoke oldu. Oyuncunun rol için her gün yapılan tırnakları için de günlük 4 bin 750 liralık fatura çıkarıldı

Afra Saraçoğlu'nun saç boyasına 134 bin TL ödendi  

Nefes'ten Hande Zeyrek'in haberine göre; Yalı Çapkını dizisiyle yıldızı parlayan Afra Saraçoğlu (27) dizi final yapar yapmaz saçlarını doğal rengi olan kahverengiden sarıya boyatmıştı.

Afra Saraçoğlu'nun saç boyasına 134 bin TL ödendi  

Uzun süredir tatilde olan ünlü oyuncunun dijital platformda yayınlanacak “Pera” dizisinde bir sosyal medya fenomenine hayat vereceği öğrenildi. Saraçoğlu başrolde kendisine oyuncu Furkan Ardıç’ın eşlik edeceği 8 bölümlük dizi için saçlarında yeniden değişikliğe gitti.

Geçtiğimiz hafta sete çıkan dizi ekibinden aldığımız duyumlara göre Afra’nın bu imaj değişikliği için yapımcı firmanın ödediği 134 bin liralık kuaför masrafı özellikle sette çalışanlar arasında epey konu olmuş.

Afra Saraçoğlu'nun saç boyasına 134 bin TL ödendi  

Saraçoğlu’nun sarı saçlarını koyu kahverengiye çevirmek için ödenen dudak uçuklatan rakam “Bu nasıl boya?” tartışması yaratmış. Öte yandan ünlü oyuncunun rolü için günlük yapılan özel tırnakları için de 4 bin 750 liralık bir fatura çıkarıldığı ve bu ödemeyi de yapımcının gerçekleştirdiği öğrenildi.

Afra Saraçoğlu'nun saç boyasına 134 bin TL ödendi  

Saç ve tırnak masrafı sette epey gündem olan Saraçoğlu’na dizide Aysel Nur Cin, Berre Özkan, Mehmet Bilge Aslan ve Adem Mülazim gibi oyuncular eşlik ediyor.

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