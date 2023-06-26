 Afra Saraçoğlu'nun bikinili pozları rekor kırıyor 

Ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu, Elle dergisi için kamera karşısına geçti.

Yalı Çapkını dizisindeki partneri Mert Ramazan Demir ile aşk yaşayan oyuncunun kareleri, beğeni rekoru kırıyor.

Derginin hesabından paylaşılan fotoğrafların beğeni sayısı 100 bine yaklaştı.

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